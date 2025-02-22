Победа на Всероссийском конкурсе-фестивале искусств ´Конфетти искусств´.

Поздравляем учащуюся нашей гимназии Журавскую Марию с блестящей победой на Всероссийском конкурсе-фестивале искусств ´Конфетти искусств´ в номинации вокальное искусство! Мария удостоена диплома лауреата I степени .
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