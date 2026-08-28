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Пронедра

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Когда земляне создадут постоянную колонию на Марсе

Когда земляне создадут постоянную колонию на Марсе

Первые базы людей на Марсе могут появиться уже в середине второй половины XXI века. По прогнозам специалистов, путь от первых пилотируемых экспедиций до настоящей внеземной колонии займет несколько десятилетий.

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