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Иркутск Сегодня

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Иркутский производитель систем автоматизации присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

Компания «А9 Системс» из Иркутска, которая занимается комплексной автоматизацией технологических процессов на промышленных предприятиях, стала новым участником федерального проекта «Производительность труда».

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