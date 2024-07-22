В горах Северной Осетии установили местонахождение заблудившихся туристов

Местонахождение группы из десяти подростков и двоих взрослы, заблудившейся в горах Северной Осетии, установили выдвинувшиеся на поиски спасатели, 22 июля сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
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