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Царьград

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Синьхуа: шторм "Саудель" обрушился на юго-восточный Китай

Синьхуа: шторм "Саудель" обрушился на юго-восточный Китай

Шторм "Саудель" вновь обрушился на юго-восточное побережье Китая, достигнув скорости 23 м/с. В провинции Фуцзянь остановлены работа и учеба из-за проливных дождей.

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