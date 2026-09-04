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Прокопов будет судить матч 7-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, Левников назначен на игру «Динамо» — «Спартак»

Прокопов будет судить матч 7-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, Левников назначен на игру «Динамо» — «Спартак»

Стали известны арбитры и инспекторы, который будут работать на матчах 7-го тура чемпионата России.Стали известны арбитры и инспекторы, который будут работать на матчах 7-го тура чемпионата России.

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