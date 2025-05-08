«Аэрофлот» и «Россия» оформят «вынужденный» возврат пассажирам рейсов, отменённых из-за ограничений на полёты в некоторых российских аэропортах

Они будут запущены 6 и 7 мая 2025 года. Мы обсуждаем рейсы под кодом SU. Обратите внимание: Возврат денежных средств покупателю за товар с недостатками.
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