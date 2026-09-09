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Аргументы и Факты

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Львова-Белова рассказала, как противостоять травле в школах

Львова-Белова рассказала, как противостоять травле в школах

Председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова в ходе выступления на Всероссийском съезде родительских комитетов заявила, что решать проблему травли в детской среде нужно комплексно: со стороны государства, школы, семьи и специалистов.

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