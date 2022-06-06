ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Уэльс не пустил Украину на ЧМ-2022, Надаль взял 22-й Шлем, «Зенит» впервые выиграл Лигу ВТБ

Уэльс не пустил Украину на ЧМ-2022, Надаль взял 22-й Шлем, «Зенит» впервые выиграл Лигу ВТБ

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Автогол Ярмоленко стоил Украине путевки на ЧМ в Катаре В Кардиффе в воскресенье состоялся финальный стыковой матч за последнюю путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

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