Уэльс не пустил Украину на ЧМ-2022, Надаль взял 22-й Шлем, «Зенит» впервые выиграл Лигу ВТБ

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Автогол Ярмоленко стоил Украине путевки на ЧМ в Катаре В Кардиффе в воскресенье состоялся финальный стыковой матч за последнюю путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.