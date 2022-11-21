Politico: ЕС может ввести налог на вывод активов для восстановления Украины

Европейский союз (ЕС) могут ввести "налог на выход" для попавших под санкции лиц, которые захотят вывести свои активы из европейской юрисдикции, полученные средства могут, в том числе, пойти на финансирование восстановления Украины после конфликта.
Европейский союз (ЕС) могут ввести "налог на выход" для попавших под санкции лиц, которые захотят вывести свои активы из европейской юрисдикции, полученные средства могут, в том числе, пойти на финансирование восстановления Украины после конфликта.
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