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Агент Алберто: «Неправда, что Юри не хочет возвращаться в «Зенит». Аренда в «Коринтианс» заканчивается в июне»

Агент Юри Алберто опроверг, что форвард не хочет возвращаться в «Зенит». Бразилец выступает за «Коринтианс» на правах аренды.

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