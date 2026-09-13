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«Уфа» — «Волга». Прямая трансляция матча: смотреть онлайн

«Уфа» — «Волга». Прямая трансляция матча: смотреть онлайн

В воскресенье, 13 сентября, «Уфа» на своем поле сыграет против ульяновской «Волги» в рамках 11-го тура Лиги PARI.

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