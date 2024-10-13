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Аналитик назвал «неординарным» заявление премьера Японии об атомном ударе США

Аналитик назвал «неординарным» заявление премьера Японии об атомном ударе США

Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, назвал заявление премьер-министра Японии Сигэру Исиба о том, что США виновны в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, неординарным.

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