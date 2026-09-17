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В Краснодар приезжал министр энергетики России: указания по зиме в сложившейся ситуации

В Краснодар приезжал министр энергетики России: указания по зиме в сложившейся ситуации

Как сообщили в администрации региона, темой разговора стала подготовка к предстоящему отопительному сезону.

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