Русских — вон, американцев — в дом, а немцев — гнуть. Так сформулировал цель НАТО первый генеральный секретарь альянса лорд Исмей.
Никакого мира! В Европе честно признали, что желают гибели России
Комментарии
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Авас Анекак
мы воевали с фашистами два раза с жабами раз с ними против на ишла вся европа еропу уничтожить пятя петух окрыл уродов
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10 час.
Хохлов Анатолий
Вот здесь вся Европа! И весь её ум! Когда пишется ложь, то писака рассчитывает на восприятие своей мерзости. А ведь всё воспринимается по состоянии СВОЕЙ душонки - какой ты сам - таким ты и всех воспринимаешь.
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8 час.
Юрий анин
Никого не жалеть...
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3 час.
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