Никакого мира! В Европе честно признали, что желают гибели России

мы воевали с фашистами два раза с жабами раз с ними против на ишла вся европа еропу уничтожить пятя петух окрыл уродов

Хохлов Анатолий

Вот здесь вся Европа! И весь её ум! Когда пишется ложь, то писака рассчитывает на восприятие своей мерзости. А ведь всё воспринимается по состоянии СВОЕЙ душонки - какой ты сам - таким ты и всех воспринимаешь.