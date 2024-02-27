Как не впасть в зависимость от маркетплейсов: Психолог дал практический совет

Психолог Кичаев назвал способы побороть зависимость от маркетплейсов. "Когда человек включает голову и приходит к выводу, что многие покупки он сделал под влиянием манипуляций маркетологов, он понимает, что у него есть проблема", - рассказал специалист.
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