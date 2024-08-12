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Военные новости ★ спецоперация

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The Economist проанализировал причины роста российской экономики

The Economist проанализировал причины роста российской экономики Пока страны Запада ощущают серьезное падение своих экономик, Россия, несмотря на многочисленные санкции, демонстрирует уверенный рост.

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