Льготный проездной на транспорт для новосибирцев подешевел до 199 рублей. Но есть нюансы

Скидка в 71 рубль будет действительна не всегда и не при каждом способе оплаты.С 20 мая льготники Новосибирской области получили возможность приобрести месячный абонемент на проезд по социальной карте на 71 рубль дешевле обычного тарифа – за 199 рублей вместо 270.