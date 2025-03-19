Огородников, самостоятельно выращивающих рассаду томатов, можно разделить на 2 группы

﻿﻿Садоводов, выращивающих собственную рассаду томатов, можно разделить на две категории. Некоторые люди, чтобы избежать утомительной работы по сбору семян, высаживают семена сразу в отдельные просторные горшки, где растения растут до тех пор, пока их не высадят в землю.