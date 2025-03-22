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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Названы категории людей, кому можно не сдавать ЕГЭ в 2025 году

В 2025 году выпускники могут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ. Методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы №1» Роман Шеренков рассказал, что это касается людей с ограниченными возможностями, тех, кто имеет диплом о среднем профессиональном образовании, выпускников школ до 2009 года, иностранных студентов и обладателей высшего образования.

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