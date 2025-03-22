Названы категории людей, кому можно не сдавать ЕГЭ в 2025 году

В 2025 году выпускники могут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ. Методист по истории и обществознанию «Онлайн-школы №1» Роман Шеренков рассказал, что это касается людей с ограниченными возможностями, тех, кто имеет диплом о среднем профессиональном образовании, выпускников школ до 2009 года, иностранных студентов и обладателей высшего образования.