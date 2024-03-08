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Позитив для оптимистов

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Politico: дефицит воды рискует спровоцировать конфликт между странами Европы

Politico: дефицит воды рискует спровоцировать конфликт между странами Европы

В документе, попавшем в распоряжение Politico, Еврокомиссия предупреждает, что нехватка воды может привести к конфликтам между членами ЕС.

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