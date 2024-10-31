Не было на Руси самхайнов, и не будет!

Сегодня, как известно, главный шабаш года и его, увы, отмечают не только в недружественных нам странах - у нас тоже уже где-то неделю кликушествует пани без царя в голове, Наталка Поклонская: пару дней тому назад она написала, что в ночь на 1 ноября "наши предки встречали языческий праздник из коло года - Самайн"; а ранее строгим прокурорским тоном вопрошала у себя в телеграмме: "Или, быть может, кто-то имеет что-то против нашей древней культуры? Традиций? Может быть против любви или красоты?"Поскольку мы строгого прокурорского тона не боимся и мы, таки да, против лжи и манипуляций, давайте немножко поэкзорцируем.