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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Не было на Руси самхайнов, и не будет!

Сегодня,  как   известно,   главный  шабаш  года и его,  увы,    отмечают   не только в   недружественных  нам  странах -  у  нас тоже   уже     где-то  неделю  кликушествует   пани    без  царя   в   голове, Наталка Поклонская:  пару  дней тому  назад  она    написала,  что  в ночь  на  1  ноября  "наши  предки встречали языческий праздник из коло года - Самайн";  а  ранее     строгим  прокурорским  тоном  вопрошала  у  себя в телеграмме: "Или, быть может, кто-то имеет что-то против нашей древней культуры? Традиций? Может быть против любви или красоты?"Поскольку  мы  строгого  прокурорского   тона  не боимся  и мы, таки  да,   против  лжи  и  манипуляций,   давайте немножко  поэкзорцируем.

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