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Сколько дней до Киева?

Сколько дней до Киева?

Не так давно (до авдеевско-очеретинского прорыва) нетвойнисткая общественность, как русофобского, так и псевдопатриотического толка, убеждала население, что «если мы будем наступать такими темпами», то до Днепра дойдём лет за десять.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
А действительно, - сколько же, наконец-то, дней до Киева??????????????????????
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20 час.
Poma Pomak
(боевые действия уже длятся значительно дольше полутора лет, то есть больше половины военного пути уже прошли..............Не полутора лет !! а 10 лет уже.
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51 мин.
Poma Pomak
лет двадцать не меньше.
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51 мин.

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