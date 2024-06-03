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  • Алексей Зорин
    Наши парни ГЕРОИ!!! Но даже в эти ролики умудряются вставить рекламу, они рискуют жизнью, а нам предлагают лететь отд...Первая волна конт...
  • Юрий Николаев
    Дорогой Ратник! Позвольте добавить к Вашим словам____Мужики! Не забывайте, Вам ещё маршировать на Параде Победы 2!!!Первая волна конт...
  • Павел Ильин
    Может стоит перекрыть западу газ. А арабы пумть цены поднимают. И с продовольствием и удобрениями повременить. А Иран...Первая волна конт...

Первая волна контрнаступа ВСУ под Волчанском: началось генеральное сражение этой войны, Запад ставит ультиматум

Первая волна контрнаступа ВСУ под Волчанском: началось генеральное сражение этой войны, Запад ставит ультиматум

По всей видимости российскому командованию были известны планы противника заранее. Возможно, рейд на Волчанск был задуман для провокации ВСУ на новое наступление.

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Комментарии
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Павел Ильин
Может стоит перекрыть западу газ. А арабы пумть цены поднимают. И с продовольствием и удобрениями повременить. А Ирану ракеты поставить. Пусть передадут их кому следует.
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11 час.
Юрий Николаев
Дорогой Ратник! Позвольте добавить к Вашим словам____Мужики! Не забывайте, Вам ещё маршировать на Параде Победы 2!!!
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4 час.
Алексей Зорин
Наши парни ГЕРОИ!!! Но даже в эти ролики умудряются вставить рекламу, они рискуют жизнью, а нам предлагают лететь отдыхать Аэрофлотом. Интересно рекламодатели платят гонорар нашим солдатам? Какая нибудь Клава Кока вряд ли бесплатно снимется.
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44 мин.

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