Первая волна контрнаступа ВСУ под Волчанском: началось генеральное сражение этой войны, Запад ставит ультиматум

Павел Ильин Может стоит перекрыть западу газ. А арабы пумть цены поднимают. И с продовольствием и удобрениями повременить. А Ирану ракеты поставить. Пусть передадут их кому следует.

Юрий Николаев Дорогой Ратник! Позвольте добавить к Вашим словам____Мужики! Не забывайте, Вам ещё маршировать на Параде Победы 2!!!