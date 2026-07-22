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Царьград

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Зов крови: Внучка русской пианистки Орнелла Мути подала заявление на гражданство России

Зов крови: Внучка русской пианистки Орнелла Мути подала заявление на гражданство России

Известная итальянская актриса и внучка русской пианистки из Петербурга Орнелла Мути в шаге от получения гражданства России.

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