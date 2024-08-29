Покушавшихся на журналисток Симоньян и Собчак обследовали четыре раза

Фигурантам уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак провели в рамках расследования четыре психолого-психиатрические экспертизы.
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