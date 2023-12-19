«У Меркель есть свобода маневра»: США ищут способ договориться с Путиным

В США нашли способ, который позволит им договориться с президентом России Владимиром Путиным о мире на Украине: бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается лучшим посредником для переговоров по Киеву.
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