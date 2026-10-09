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Царьград

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100 аграриев Гомельщины обсудят будущее села с Крупко и Валеватым

100 аграриев Гомельщины обсудят будущее села с Крупко и Валеватым

В Петриковском и Калинковичском районах 9–10 октября проходит VI Форум сельской молодежи Гомельской области, в котором участвуют около 100 молодых специалистов и работников сельхозорганизаций региона.

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