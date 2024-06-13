Эксперты подсказали 2 простых упражнения, которые помогут убрать складки с боков

Тренера рассказали, при помощи каких упражнений можно быстрее избавиться от лишнего весаЭксперты в области здорового питания и фитнеса считают, что избавиться от складок на боках можно при помощи двух простых упражнений.
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