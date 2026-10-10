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Нашествие мышей в России в 2026 году. Почему растёт численность грызунов и как защитить дом

Нашествие мышей в России в 2026 году. Почему растёт численность грызунов и как защитить дом

Российские регионы столкнулись с ростом численности мышевидных грызунов. Вредители заселяют сельскохозяйственные угодья, повреждают озимые посевы и с наступлением холодов могут перебираться в жилые дома, погреба и хозяйственные постройки.

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