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Мировые Новости

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Юбилейные мероприятия в Саньсиндуй и Цзиньша: две археологические жемчужины вместе расскажут историю бронзовой цивилизации верхнего течения Янцзы

Юбилейные мероприятия в Саньсиндуй и Цзиньша: две археологические жемчужины вместе расскажут историю бронзовой цивилизации верхнего течения Янцзы

Недавно в музее Саньсиндуй (провинция Сычуань) и музее археологического памятника Цзиньша (Чэнду) прошли торжественные мероприятия, посвящённые соответственно 40-летию открытия жертвенных ям Саньсиндуй и 25-летию археологического открытия Цзиньша.

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