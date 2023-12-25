Токаев приехал в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ).
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