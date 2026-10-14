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Бойцов 66-й бригады ВСУ отправляют на верную смерть

Бойцов 66-й бригады ВСУ отправляют на верную смерть

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово гибнут, бросают позиции и попадают в плен. Причина — убийственные распоряжения командования, которое заставляет их устанавливать флаги на территориях, на которых нет контроля.

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