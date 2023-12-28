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Нигматуллин о ЗОЖ в 49 лет: «Плавание, йога, стретчинг, пилатес, в Майами порой плавал в океане по шесть часов. Ем чаще, но небольшими порциями»

Нигматуллин о ЗОЖ в 49 лет: «Плавание, йога, стретчинг, пилатес, в Майами порой плавал в океане по шесть часов. Ем чаще, но небольшими порциями»

– Вы недавно заявили, что закончили с футболом. Неужели действительно не играете даже в свое удовольствие? – Футбола в моей жизни предостаточно, но больше в текстовом режиме, когда читаю новости.

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