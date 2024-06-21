Театр абсурда
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Театр абсурда

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Я даже не знаю, плакать или смеяться

Я даже не знаю, плакать или смеяться

Тут господин Милонов в очередной раз отличился. На этот раз он заявил следушее: Нужно взять весь товар из магазинов для взрослых, погрузить на бомбардировщики и сбросить на военных из соседней страны.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Этого жидяру протолкнули в Думу, чтобы парализовать там нормальную её работу. Ведь этому придурку подсказывали тему его деятельности в Думе. Начать проверку депутатов на наличие двойного, тройного гражданства. Он этой подсказки  не замечает. Как и второй их засланец- Хинштейн. А уж такие деятельные депутаты! Как любой жид во власти.
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