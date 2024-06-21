Я даже не знаю, плакать или смеяться

АС

Анатолий Страшко

Этого жидяру протолкнули в Думу, чтобы парализовать там нормальную её работу. Ведь этому придурку подсказывали тему его деятельности в Думе. Начать проверку депутатов на наличие двойного, тройного гражданства. Он этой подсказки не замечает. Как и второй их засланец- Хинштейн. А уж такие деятельные депутаты! Как любой жид во власти.