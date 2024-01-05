Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Взял в жены новую девочку без ипотеки, а у бывшей жены теперь два кредита

Взял в жены новую девочку без ипотеки, а у бывшей жены теперь два кредита

«Была в моей жизни хитросделанная невеста, искала, кто будет жить с ней в личной ипотечной квартире, платить и не жужжать! Меня все пыталась на это подписать, но я по образованию юрист и знаю, чем это может закончиться.

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Комментарии
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Валерий Вадимов
гол,как сокол-два варианта,или всё оставил бывшей и детям...молодец,или перекати поле-лентяй
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14 час.
Сергей Лепехов
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7 час.
Сергей Лепехов
Ипотека - грабёж, пришедший к нам с Запада, и пока народ это не поймёт - так и будет на &quot;риэлторском фронте&quot; вечная война всех против всех.
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