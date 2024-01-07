Электропроводящая почва eSoil увеличивает рост растений на 50%

Гидропонные фермы, где растения вместо почвы выращивают в специальном субстрате, имеют два серьезных недостатка — большое энергопотребление и невозможность утилизации субстрата биологическим путем (то есть, обычным разложением).
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