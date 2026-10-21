“The chairman of the Federal Communications Commission said on Wednesday that U.S. broadcast networks could violate their regulatory obligations by airing ‘entirely fake polls and suppression polls,'” Reuters reports.
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