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Военное обозрение

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Белый дом: США пока не готовы обсуждать возможное место встречи Трампа и Путина, никаких контрактов по Украине нет

Белый дом: США пока не готовы обсуждать возможное место встречи Трампа и Путина, никаких контрактов по Украине нет

Трамп продолжает заявлять о якобы ведущихся переговорах, нервируя Зеленского.

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