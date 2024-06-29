Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    В открытую или под прикрытием, какая разница?Пишут, что КНДР о...
  • Александр
    Гарантия одна- Америка сгорит , если не прекратит поставки оружия Украине.Пентагон дозвонил...
  • олег яковук
    Почему наши ченовники все время оправдываються . Какое им всем дело кто нам помогает и чем. Они хохлам в открытую пом...Пишут, что КНДР о...

"Идет черный дым": Одесское подполье "слило" место запуска ракет ВСУ по Севастополю. Взорван ангар с БК с личным составом

"Идет черный дым": Одесское подполье "слило" место запуска ракет ВСУ по Севастополю. Взорван ангар с БК с личным составом

Фото: Коллаж ИА Новороссия Русские войска продолжают наносить прицельные удары по местам размещения живой силы и техники ВСУ, а также по инфраструктурным объектам энергетики и оборонной промышленности Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
А по Севастополю - надо официально предупредить, что мы оставляем за собой право также атаковать пляж на Укре в самый жаркий день  - пусть трясутся, когда загорают и ждут прилета
Ответить
9 час.
Ирина
Молодцы россияне!!!
Ответить
8 час.
Александр Sh
отличная работа!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх