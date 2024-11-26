Для подвергавшего массовым изнасилованиям свою жену негодяя потребовали 20 лет тюрьмы

Прокуратура требует 20-летнего тюремного заключения для француза Доминика Пелико. Подсудимый признался, что накачивал препаратами и насиловал свою жену Жизель, а также пригласил десятки незнакомцев для изнасилования и издевательств над ней.
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