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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Для подвергавшего массовым изнасилованиям свою жену негодяя потребовали 20 лет тюрьмы

Прокуратура требует 20-летнего тюремного заключения для француза Доминика Пелико. Подсудимый признался, что накачивал препаратами и насиловал свою жену Жизель, а также пригласил десятки незнакомцев для изнасилования и издевательств над ней.

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