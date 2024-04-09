Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Каждый день к сервисам МЭШ пользователи обращаются 4,5 млн раз Как сообщил на своем персональном сайте глава Москвы Сергей Собянин, в Москве три миллиона жителей являются активными пользователями сервисов и услуг «Московской электронной школы» (МЭШ).