Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Каждый день к сервисам МЭШ пользователи обращаются 4,5 млн раз Как сообщил на своем персональном сайте глава Москвы Сергей Собянин, в Москве три миллиона жителей являются активными пользователями сервисов и услуг «Московской электронной школы» (МЭШ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии