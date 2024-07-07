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Военное обозрение

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В порту Бендер - Аббас в Персидском заливе по неизвестной причине затонул фрегат ВМС Ирана IRIS Sahand (F-74)

В порту Бендер - Аббас в Персидском заливе по неизвестной причине затонул фрегат ВМС Ирана IRIS Sahand (F-74)

Фрегат довольно новый, в 2021 году участвовал в Главном параде ВМС России в Санкт-Петербурге.

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