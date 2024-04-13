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Для чего в народный праздник Марья Пустые щи 14 апреля входную дверь мыли водой с вином и медом

Для чего в народный праздник Марья Пустые щи 14 апреля входную дверь мыли водой с вином и медом

Для чего в народный праздник Марья Пустые щи 14 апреля входную дверь мыли водой с вином и медом Анастасия АндрееваНа Руси 14 апреля (или 1 апреля по старому стилю) отмечался праздник Марьи Пустых щей, посвященный памяти святой Марии Египетской.

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