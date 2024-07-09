Одна из достопримечательностей сочинского парка Дендрарий в ужасном состоянии Мавританская беседка покрылась плесенью, под куполом трещины и разводы, местами облупилась краска.
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Одна из достопримечательностей сочинского парка Дендрарий в ужасном состоянии Мавританская беседка покрылась плесенью, под куполом трещины и разводы, местами облупилась краска.