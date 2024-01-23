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Валерия рассказала секреты сохранения баланса в отношениях с Пригожиным

Валерия рассказала секреты сохранения баланса в отношениях с Пригожиным

Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин недавно поделились своими секретами сохранения баланса в отношениях, особенно во время гастролей, когда проведение продолжительного времени вместе становится настоящим испытанием.

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