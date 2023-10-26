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Врач перечислил 6 продуктов, наносящих сильный удар по сосудам

Врач перечислил 6 продуктов, наносящих сильный удар по сосудам

Александр Шишонин рассказал, почему стоит отказаться от гречки и мёдаГлавврач клиники по лечению гипертонии, диабета и атеросклероза Александр Шишонин считает, что многие люди самостоятельно провоцируют проявление атеросклероза.

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