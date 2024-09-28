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Потребсоюз РФ: 65% косметики содержит вредные для здоровья вещества

Национальный союз защиты прав потребителей поделился результатами исследований состава косметики, которую продают в магазинах.

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