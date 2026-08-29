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62ИНФО | Новости Рязани

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Павел Малков: Сила Рязани – это ее люди

Павел Малков: Сила Рязани – это ее люди

Как отметил глава региона, за прошедший 931 год город смог многое пережить, при этом развиваясь, становясь современнее и бережно храня свою историю.

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