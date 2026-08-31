63 директора и завуча исчезли за год: Рособрнадзор зафиксировал первые результаты «оптимизации» школ Забайкалья

Рособрнадзор подвёл статистику по педагогическим кадрам Забайкальского края за 2025–2026 учебный год, и цифры складываются в довольно чёткую картину: общая численность педагогов практически не изменилась, число рядовых учителей даже выросло, а вот управленческий состав школ региона заметно поредел — на 63 человека, причём сильнее всего пострадали именно заместители директоров.